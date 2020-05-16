ملف الجمعة.. الزمالك يضع شرطًا لاستئناف الدوري.. وكلوب بروج يتوج بالدوري البلجيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
نستعرض في التقرير التالي أبزر أحداث الجمعة 15 مايو 2020.
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