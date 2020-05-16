الأهلي يرد على مطالب الزمالك بشأن الأحق بلقب نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

رد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على مطالبات نادي الزمالك بالحصول على لقب نادي القرن الذي توج به النادي الأهلي قبل نحو 20 عاماً.

وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 1" قال العامري فاروق رداً على مطالبات نادي الزمالك باللقب :"أهلاً وسهلاً، في النهاية النادي الأهلي هو نادي القرن".

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسمياً تشكيل لجنة لتقديم شكوى للحصول على لقب نادي القرن المتوج به النادي الأهلي، وهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية.

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وأضاف فاروق :"الأهلي لا يسعى للحصول على لقب ويذهب لإثبات ذلك، أرقامه وبطولاته هي التي تمنحه الألقاب، والاتحاد الإفريقي هو من منح النادي الأهلي لقب نادي القرن دون مطالبات".

وتابع نائب رئيس النادي الأهلي :"نتوجه بالتهنئة لجماهير النادي لأن الاحتفال بلقب نادي القرن سيكون بعد خمسة أيام، الأهلي هو نادي القرن دائماً، وفي القرن الجديد سيكون هو أيضاً النادي الأفضل".

وأنهى فاروق :"لا نتحرك للحصول على ألقاب، لكن أرقام وبطولات الأهلي حالياً تجعله في المركز الأول في سباق نادي القرن الحالي كما كان في القرن الماضي".