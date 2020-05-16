العامري: من حق الأهلي التتويج بالدوري حال الإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شدد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على أحقية القلعة الحمراء بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم إذا صدر قرار بإلغاء الموسم.

وتوقف الدوري المصري بشكل مؤقت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "19" ومن المقرر أن تنتهي فترة الإيقاف بنهاية شهر مايو الجاري.

وأضاف العامري فاروق في حديث مع "أون تايم سبورتس 1" عن الموسم الحالي :"من حق الأهلي التتويج بالدوري إذا تم إلغاء المسابقة، الفارق كبير مع المنافسين".

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وتابع فاروق قائلاً :"لو كان الزمالك أو المقاولون متصدران بهذا الفارق فكنا سنوافق على منح المتصدر اللقب، هذا من حقهم، لا يجب النظر للأمر كمنافسة بين الأهلي والزمالك".

وواصل نائب رئيس الأهلي قائلاً :"الأمر لا يتشابه حالياً مع دوري 1990 الذي ألغي أو دوري 2013، كان الأهلي المتصدر في 90 وحرس الحدود في 2013 ولم يحصلا على اللقب".

وأردف فاروق :"الوضع الآن يختلف لأن إلغاء المسابقة ليس لأسباب داخلية في الدولة، وإنما سيكون نظراً للوباء العالمي، ولذلك من حق الأهلي التتويج باللقب، وعلى اتحاد الكرة تحمل مسئولياته في هذا الأمر".

وأنهى فاروق :"إلغاء الدوري سيتسبب في أزمات عملاقة اقتصادياً للأندية، وعلى وزارة الرياضة التعايش مع هذا الأمر، نحن مستعدون لاستئناف النشاط وجاهزون للمساعدة في خطط الوقاية والاجراءات الاحترازية".