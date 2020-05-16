الخماسى الحديث يطلق بطولة رماية بالليزر عبر الإنترنت دعماً لمستشفى ‏سرطان الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أطلق الاتحاد المصري للخماسي الحديث تنظيم بطولة رماية بالليزر ‏من المنزل عبر الإنترنت ‏Home Laser Shootin"‎‏" ‏، خلال الفترة من ٢٢ حتي ‏‏٢٩ مايو الجاري ، وذلك لجميع للمراحل العمرية من 10 سنوات حتى الأستاذة ، ‏برعاية البنك الأهلى المصرى ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل ‏البحري.‏

جاء ذلك بعد موافقة جميع أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسى برئاسة ‏المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد أثناء إجتماعهم الأخير عبر خاصية "الفيديو ‏كونفرانس" بإقامة البطولة عن بعد من المنزل عبر الإنترنت ، حرصاً من الإتحاد ‏المصرى للعبة علي صحة لاعبيه و تنشيط اللعبة وإستمرار تشجيع اللاعبين على ‏ممارسة الرياضة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لمكافحة فيروس كورونا ‏المستجد ‏"‏Covid-19‎‏"‏ ، والحرص على إتباع تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة ‏الشباب والرياضة ، وزارة الصحة والسكان بعدم التكدس والإختلاط وعدم إقامة أى ‏أنشطة بها تجمعات.

وأكد مجلس إدارة الإتحاد على أن يكون تسجيل اللاعبين عبر الإنترنت أيضاً وليس ‏من مقر الإتحاد ، حيث سيتم دفع رسوم الإشتراك بالبطولة من خلال التبرع ‏لمستشفى سرطان الأطفال 57357 ليكون دخل البطولة بالكامل دعماً للأبطال ‏الحقيقيين اللذين يستحقون هذا الدعم الكامل.‏

يذكر أنه سوف يتم الإشراف على البطولة مجموعة كبيرة من الخبراء والحكام ‏المتخصصين الدوليين من داخل مصر وخارجها من خلال الإنترنت ، وذلك حرصاً ‏على مبدأ المساواه والشفافية بين المتسابقين.‏