الخماسى الحديث يطلق بطولة رماية بالليزر عبر الإنترنت دعماً لمستشفى ‏سرطان الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أطلق الاتحاد المصري للخماسي الحديث تنظيم بطولة رماية بالليزر من المنزل عبر الإنترنت Home Laser Shootin"" ، خلال الفترة من ٢٢ حتي ٢٩ مايو الجاري ، وذلك لجميع للمراحل العمرية من 10 سنوات حتى الأستاذة ، برعاية البنك الأهلى المصرى ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري.
جاء ذلك بعد موافقة جميع أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسى برئاسة المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد أثناء إجتماعهم الأخير عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بإقامة البطولة عن بعد من المنزل عبر الإنترنت ، حرصاً من الإتحاد المصرى للعبة علي صحة لاعبيه و تنشيط اللعبة وإستمرار تشجيع اللاعبين على ممارسة الرياضة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد "Covid-19" ، والحرص على إتباع تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة الصحة والسكان بعدم التكدس والإختلاط وعدم إقامة أى أنشطة بها تجمعات.
وأكد مجلس إدارة الإتحاد على أن يكون تسجيل اللاعبين عبر الإنترنت أيضاً وليس من مقر الإتحاد ، حيث سيتم دفع رسوم الإشتراك بالبطولة من خلال التبرع لمستشفى سرطان الأطفال 57357 ليكون دخل البطولة بالكامل دعماً للأبطال الحقيقيين اللذين يستحقون هذا الدعم الكامل.
يذكر أنه سوف يتم الإشراف على البطولة مجموعة كبيرة من الخبراء والحكام المتخصصين الدوليين من داخل مصر وخارجها من خلال الإنترنت ، وذلك حرصاً على مبدأ المساواه والشفافية بين المتسابقين.
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