العامري فاروق معلقًا على علاقته بمحمود الخطيب:" أنا سنده وظهره "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

نفى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي إمكانية ترشحه على منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة ضد محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال العامري فاروق :"أسمع عن وجود خلافات بيني وبين محمود الخطيب، وعندما أناقش هذه الأقاويل مع رئيس النادي نضحك سوياً".

وأضاف العامري :"علاقتي بمحمود الخطير أكثر من رائعة وكبيرة للغاية لدرجة لا يتخيلها الناس، لقد عملت معه في أكثر من مجلس إدارة وكلانا في مناصب مختلفة".

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وتابع فاروق :"يجب أن يعرف الجميع أن العامري فاروق ابن النادي الأهلي وتربى بين جدرانه، ويعرف جيداً الثوابت والمباديء، ولذلك لا يمكن أن أتخطى الخطيب".

وواصل نائب رئيس الأهلي :"حسن حمدي لم يتخط صالح سليم، ومحمود الخطيب لم يتخط حسن حمدي، والعامري فاروق أيضاً لن يتخطى محمود الخطيب".

وأنهى فاروق :"أنا ظهر الخطيب وسنده، لا يمكن أبداً الترشح أمامه في الانتخابات، سأظل عونه حتى ينتهي من تحقيق كافة أحلامه وطموحاته لإسعاد الجماهير والأعضاء".