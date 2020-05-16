العامري فاروق: إلغاء الدوري يعني "إغلاق" الصناعة وانهيار اقتصادي للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رفض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي فكرة إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والنشاط الرياضي بشكل عامة نظراً للخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك.

وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 1" قال العامري فاروق :"الأمر لا يتعلق بإلغاء الدوري فقط كمسابقة، لأن ذلك يعني إغلاق النشاط الرياضي عموماً".

وأضاف فاروق :"قرارات الإلغاء تعني "قفل" الصناعة تماماً، وسيحدث انهيار اقتصادي للمؤسسات والأندية الرياضية".

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وواصل نائب رئيس الأهلي :"هناك 3.5 مليون أسرة ترتبط بالعمل في المجال الرياضي، كيف ستحصل هذه الأسر على المرتبات في ظل الأزمة الاقتصادية التي ستحدث؟".

وكشف العامري عن حجم الإنفاق الشهري للنادي الأهلي قائلاً :"ندفع 30 مليون جنيه شهرياً مرتبات في كل أفرع النادي الأهلي، نحن صامدون حتى بداية يوليو اقتصادياً، لكن بعد ذلك ستكون الأمور سيئة".

وأنهى العامري فاروق :"بالطبع الصحة العامة أمر يجب علينا جميعاً العمل على تحقيقه، لكن إذا توقفت عائدات الرعاية والبث، كيف ستنفق الأندية وتصبح قادرة على دفع المرتبات؟".