عمرو جمال يوضح موقفه من الانتقال للزمالك في حال رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش عن حزنه لعدم المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا، رغم تواجده في أغلب مباريات التصفيات، لكنه احترم وجه نظر المدرب هيكتور كوبر في الاعتماد على مروان محسن كمهاجم وحيد للمنتخب في المونديال.

وأوضح خلال تصريحات عبر لايف يلا كورة على انستجرام، أن الفترة التي سبقت توقف النشاط الرياضي كان استعاد جزء كبير من مستواه، وطموحه كان العودة للمنتخب مصر، لافتا أن الجهاز الفني الحالي للمتخب يتابع جميع اللاعبين بشكل جيد ولذلك يطمح في الحصول على فرصة قريبا.

ويرى أن مصر لم يكن لديها أزمة في مركز رأس الحربة، مشيرا إلى أن طريقة لعب هيكتور كوبر هي ما دفعت البعض ليعتقد هذا الأمر، بسبب اعتماده الدائم على مهاجم وحيد.

وأشار إلى أن توقف الدوري بسبب كورونا، لم يكن في صالحه بعدما كان قد استعاد جزء كبير من مستواه، مؤكدًا أن هدفه العودة لمركزه في الأهلي من جديد ويسعى لتحقيق ذلك.

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وعن احتمالية رحيله للزمالك في حالة استغناء الأهلي عن خدماته قال:" سأفكر في الأمر بطريقة احترافية لكن هذا التفكير سيكون صعب للغاية، وأنا الآن أحارب للبقاء مع الأهلي وترك قميص الأهلي يكون بالدم".

وكشف جمال عن رأيه في المدرب الأفضل له مع الأهلي، مؤكدا أن الإسباني جاريدو أثر عليه بشكل كبير بعدما كان يعامله بطريقة سيئة في البداية، التي كان يهدف منها إخراج افضل ما عنده، لافتا أن جاريدو جلس معه وشرح له لماذا يعامله بهذه الطريقة.

وأكمل:" علي جبر أفضل مدافع واجهته، وكنت أتمنى أن يستمر عبد الله السعيد مع الأهلي، والثنائي حسام حسن وعماد متعب هما أفضل مهاجمين في تاريخ الكرة المصرية".

وأتم جمال تصريحاته:" من حق الاهلي التتويج بالدوري في حال الغاء المسابقة، فهو قدم موسم قوي ونتائج رائعة قبل تجميد النشاط وكان متصدر جدول الدوري".