عمرو جمال يكشف عن مباراة لا ينساها مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، عن أفضل مباراة لا ينساها خلال تواجده مع الفريق الأحمر.

وأضاف خلال تصريحات عبر لايف يلا كورة على انستجرام:" أنه حاليا يتدرب بشكل يومي في المنزل حتى لا يفقد لياقته، في انتظار قرار عودة الدوري،".

وتابع:"خلال مشاركاتي مع الأهلي هناك مباريات لا يمكن نسيانها، لكن تظل مواجهة الزمالك في عام 2014 هي المحفورة في ذاكرتي".

وأكمل:"مباراة الأهلي والزمالك في 2014 اكتر مباراة لا أنساها والتي أقيمت بالدورة الرباعية وقتها وانتهت بفوزنا بهدف عكسي".

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وأوضح، أن هدفه في شباك الصفاقسي التونسي عام 2016 لا ينساه بالإضافة لهدف في شباك الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري".

ويرى مهاجم طلائع الجيش أن المدرب عبد الحميد بسيوني لعب دورا مؤثرا معه بعد عودته من تونس، حين واجهته ظروف صعبة، لكنه تعامل معه بشكل رائع واستطاع أن يخرج ما لديه ويعيده لمستواه.

ولم ينسى جمال الحديث عن فترة إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في مشواره مع الأهلي، مؤكدا انه بالتأكيد علىه، لكنه رغم ذلك وبعد عودته ساهم في تحقيق كأس مصر عام 2017 ولعب عدد لا بأس به من المباريات رغم وجود عدد من المهاجمين المميزين في الفريق.

واستطرد:" لا حقيقة حول ما يتردد بشأن هروبي من المنافسة على مركز مهاجم الأهلي، وقرار رحيلي جاء برغبة مني في الحصول على فرصة أكبر، والدليل على عدم هروبي لعبي كأساسي في ظل وجود عدد مميز من المهاجمين كعماد متعب ومحمد ناجي جدو وأحمد عبد الظاهر وجون أنتوي.