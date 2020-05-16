قناة الزمالك: عواد لم يُعرض للبيع.. ورفض التفريط في مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، صحة ما تردد عن عرض حارس الفريق محمد عواد للبيع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف يحيى في تصريحات له عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"الزمالك لم يعرض عواد للبيع".

وتابع :"لم يحدث أي اجتماعات بين رئيس النادي مع الثنائي المشرف على فريق الكرة أمير مرتضى أو باتريس كارتيرون مدرب الفريق".

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وكان عواد انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليشارك في 11 مباراة في مختلف البطولات مع الفريق الأبيض.

وانتقل طارق يحيى للحديث عن مصير اللاعب مصطفى فتحي، مشددًا أن إدارة الزمالك ترفض التفريط في اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وبدأ مصطفى فتحي المشاركة مع الزمالك خلال الموسم الحالي بعدما عاد من الإصابة والتي أبعدته عن المشاركة خلال الموسم الماضي.

ويمتلك مصطفى فتحي البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا مع الزمالك حتى صيف 2023، حيث سبق للاعب خوض تجربة احترافية في الملاعب السعودية خلال موسم (2017 - 2018) في صفوف فريق التعاون.