العامري فاورق: لن أترشح ضد محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

أكد العامري فاورق نائب رئيس النادي الأهلي، أنه لن يترشح على مقعد الرئيس ضد محمود الخطيب في انتخابات النادي.
وقال فاروق خلال تصريحات تليفزيونية، إنه عمل مع محمود الخطيب فيمراحل إدارية مختلفة مشيرًا أنه يشغل منصب نائب الرئيس في حين يشغل الخطيب رئيس الأهلي.
وأضاف " الخطيب اختارني نائبًا له في الانتخابات،
وأوضح " النادي الأهلي لم تقاليد وقيم، لم يتجاوز حسن حمدي رئيس النادي الأسبق صالح سليم، وكذلك محمود الخطيب لم يتجاوز رئيس النادي الأسبق حسن حمدي، لذلك لم أخوض انتخابات فيها محمود الخطيب"
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