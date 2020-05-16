تسلم الدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة كارنيه العضوية الشرفية للنادي مدى الحياة والتي كان قد تم منحه إياها من قبل إدارة النادي قبل أيام. قبل إدارة النادي قبل أيام. كان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد قرر منح العضوية الشرفية بالنادي للدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة ولاسرته بالقلعة البيضاء مدى الحياة قرر منح العضوية الشرفية بالنادي للدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة ولاسرته بالقلعة البيضاء مدى الحياة أكد مرتضي منصور، سعادته بزملكاوية الدكتور مشالى وانسانيته ووقوفه بجوار الفقراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الغلابة يتسلم العضوية الشرفية للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.