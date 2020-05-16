العامري فاروق يوضح رأيه في إلغاء النشاط الرياضي هذا الموسم

أوضح العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، رأيه في ما يتردد عن احتمالية إلغاء الموسم الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقال نائب رئيس الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية، إن كرة القدم تعد صناعة في الوقت الراهن، وإلغاؤها يعني انهياراً اقتصادياً لجميع الأندية. القدم تعد صناعة في الوقت الراهن، وإلغاؤها يعني انهياراً اقتصادياً لجميع الأندية. وأضاف العامري فاروق أن النادي الأهلي قادر على الصمود في مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي حتى شهر يوليو المقبل، مشيرًا أن بعد ذلك ستواجه القلعة الحمراء أزمات جراء توقف النشاط، مشيرًا ان النادي الأهلي يصرف مرتبات شهرية تقدر بـ 30 مليون جنيه. في مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي حتى شهر يوليو المقبل، مشيرًا أن بعد ذلك ستواجه القلعة الحمراء أزمات جراء توقف النشاط، مشيرًا ان النادي الأهلي يصرف مرتبات شهرية تقدر بـ 30 مليون جنيه.

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