العامري فاورق يكشف السبب وراء عدم ظهوره إعلاميًا

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، عن السبب وراء عدم ظهوره بشكل دائم في المنصات الإعلامية في الفترة الماضية. وقال فاروق خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لم يظهر في السنوات الست الماضية سوى في لقاءين تليفزيونيين، مشيرًا أن النادي الأهلي شعاره وثوابته هي الالتزام والهوء. في لقاءين تليفزيونيين، مشيرًا أن النادي الأهلي شعاره وثوابته هي الالتزام والهوء. وتابع العامري فاروق " الأهلي أكبر من الدخول في مهاترات مع أي طرف آخر، لذا لا نرد على كل ما يحدث". لذا لا نرد على كل ما يحدث". وأشار نائب رئيس الأهلي إلى أن محمود الخطيب عند تعرضه لهجوم يقول لنا إن الأهلي أكبر من الرد على هذه الانتقادات". وأتم حديثه " الأهلي يمتلك منظومة إعلامية كبيرة تستطيع الرد على كافة الانتقادات الموجهة لمسؤولي النادي.

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