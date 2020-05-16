أحمد شوبير : وزارة الرياضة استقرت على إلغاء النشاط الرياضي هذا الموسم

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن وزارة الشباب والرياضة استقرت على إلغاء النشاط الرياضي هذا الموسم على أثر تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني، إن الاستقرار على إلغاء النشاطالرياضي جاء بعد الاجتماع الذي عقد بين وزيري الرياضة والصحة، والذي أوصى بعدم استئناف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
وأوضح شوبير أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان بشكل رسمي عن قرار إلغاء النشاط الرياضي، مشيرًا أن القرار يشمل مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق تعليق النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس الماضي لأجل غير مسمى.
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