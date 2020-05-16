الدولي للشطرنج يمنح عمران الحوسني لاعب منتخب ‎الإمارات لقب "أستاذ دولي"

منح الاتحاد الدولي للشطرنج، عمران الحوسني لاعب منتخب ‎الإمارات ونادي أبوظبي لقب "أستاذ دولي" بعد فوزه ببطولة العرب تحت 20 سنة بالأردن . فوزه ببطولة العرب تحت 20 سنة بالأردن . جاء ذلك استمرارا لسلسة الإنجازات التي حققها الحوسني ومنها لقب العرب تحت 18 سنة وفضية غرب آسيا تحت 16 سنة والعديد من البطولات المحلية.



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