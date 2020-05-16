التايكوندو يعلن مد فترة التسجيل في بطولة ألبومزا أون لاين

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم عن مد فترة التسجيل في منافسات بطولة الجمهورية للناشئين في البومزا اون لاين . وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان مد فترة التسجيل حاء بناء علي رغبة العديد من المدربين واللاعبين من أجل المشاركة في البطولة .

وتقرر مد فترة التسجيل في البطولة حتى يوم الاحد 17 مايو الجاري حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

وكان اتحاد التايكوندو قد أعلن عن فتح التسجيل في البطولة بداية من يوم 10 وحتى 15 مايو الجاري ، قبل أن يتم مد فترة التسجيل ليوم 17 مايو على أن يتم إعلان جدول إذاعة المبارايات على صفحة الاتحاد الرسمية بعد إنتهاء موعد التسجيل . رغبة العديد من المدربين واللاعبين من أجل المشاركة في البطولة .وتقرر مد فترة التسجيل في البطولة حتى يوم الاحد 17 مايو الجاري حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.وكان اتحاد التايكوندو قد أعلن عن فتح التسجيل في البطولة بداية من يوم 10 وحتى 15 مايو الجاري ، قبل أن يتم مد فترة التسجيل ليوم 17 مايو على أن يتم إعلان جدول إذاعة المبارايات على صفحة الاتحاد الرسمية بعد إنتهاء موعد التسجيل .

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