أندية البرتغال تعترض على إقامة مباريات الدوري على ملاعب محايدة

عبرت عدد من الأندية البرتغالية، عن اعتراضها الشديد، بإقامة مباريات الدوري المقرر استئنافه يونيو المقبل، على ملاعب محايدة،مبدية رغبتها في اللعب على ملاعبها الخاصة.

وأكد نادي بنفيكا، أنه لايريد الخروج خارج ملعبه وخوض باقي المنافسات على ملاعب فرق منافسة مثل بورتو.

ومن جهتها حددت السلطات

ومن المقرر استئناف الدوري 4 يونيو المقبل. ملاعبها الخاصة.وأكد نادي بنفيكا، أنه لايريد الخروج خارج ملعبه وخوض باقي المنافسات على ملاعب فرق منافسة مثل بورتو.ومن جهتها حددت السلطات الرياضية في البرتغال عدد من الملاعب التي تتوافر فيها الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، لتطبيق كافة الإرشادات الصحية الموصى بها.ومن المقرر استئناف الدوري 4 يونيو المقبل.

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