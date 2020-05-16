بعد تدخل الوزير وحطب .. اتحاد الطائرة يعيد الموظفين المفصولين

حالة كبيرة من الغضب تسيطر على اروقة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعد ظهور صراعات الانتخابات المقبلة داخل المجلس والذي يضم لجنة مؤقته لتسيير شئون الاتحاد برئاسة سامح حمدي والذي كانت قراراته الأخيرة سبب اشتعال الصراع خاصة ما يتعلق باقالة عدد كبير من العاملين في الاتحاد بقرار للجنة في أول اجتماع لها والذي جاء مخالفا للائحة .

في حين تأتي تعديلا لائحة النظام الأساسي للاتحاد على رأس قائمة الأزمات التي تضرب الاتحاد في ظل الخلافات الكبيرة حول بنودها والتي صنفها البعض داخل المجلس بأنها لائحة تفصيل .

فيما يخص ازمة اقالة عدد من العاملين فانها تقترب من الانتهاء بعدما تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية في الأمر بناء على الشكوى التي تقدم بها الموظفون ، حيث من المنتظر ان يتخذ رئيس اللجنة المؤقته سامح حمدي قرارا باعادتهم الى وظائفهم خلال الساعات المقبلة .

وتبقى الازمة الثانية محل خلاف دائم نظرا لتعلقها بمصير ومستقبل الاتحاد بل واللعبة كلها وهي ما يخص اللائحة والتي اشتعلت بشكل كبير

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في الاجتماع الاخير والذي حضره جميع الاعضاء وممثل اللجنة الأوليمبية وهو أول اجتماع قانوني للجنة بعد الاجتماعيين الذين تجاهل فيهما رئيس اللجنة دعوة ممثل اللجنة الأوليمبية واحد اعضاء اللجنة .

ازمة اللائحة بدأت عندما تحدث رئيس اللجنة عن ضرورة وضع تصورات من الاعضاء حول اللاءحة والتي يجب ان تشمل عددا من البنود الرئيسية فيما يخص الترشح لرئاسة أو عضوية الاتحاد وهنا كانت المفاجأة حيث واجه احد اعضائ اللجنة رئيسها باللائحة مكتوبة وجاهزة مؤكدا انها هي نفس اللائحة التي سبق ووضعها رئيس الاتحاد الاسبق فؤاد عبدالسلام والتي تهدف الى حرمان أشخاص بعينهم من الترشح وتمنح اشخاص اخرين بعينهم حق الترشح ما يعني انها لاءحة "تفصيل"

ونفى رئيس اللجنة هذا الامر مؤكدا ان اللائحة لم توضع بعد ولكنها ستكون بالتشاور مع اعضاء اللجنة رغم تأكيده على البنود التي اشعلت الخلاف وفي مقدمتها مد السن الى 75 عام والغاء

بند ال 8 سنوات .

وأجرت الادارة القانونية باللجنة الأوليمبية تحقيقات موسعة مع الدكتور سامح حمدي بعد مخالفته قرار تعيين اللجنة بدعوة ممثل من اللجنة الأوليمبية لحضور إجتماعات مجلس الادارة , حيث عقد المجلس إجتماعين دون دعوة عضو من مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية لحضور الإجتماعين , فضلا عن عدم دعوة جابر عبد العاطي أبو زيد عضو اللجنة الذي تم تعينه يوم ١٩ مارس الماضي بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من رئيس اللجنة الأوليمبية خلفا للعضو عبد العاطي محمد إبراهيم منصور الذي أعتذر عن التواجد ضمن أعضاء اللجنة , حيث عقد المجلس الإجتماع الأول يوم ٢٩ مارس الماضي , والثاني يوم ١٢ إبريل الجاري , اي بعد صدور قرار تعيين جابر عبد العاطي بفترة كافية لدعوته لحضور الإجتماع ، كما تم التحقيق مع رئيس اللجنة بتهمة التلاعب في محاضر مجلس الادارة للخروج من أزمة عدم دعوة ممثل اللجنة الأوليمبية الا انه بمراجعة الاوراق تبين صحة ماسبق.

تصرفات رئيس اللجنة اثارت غضب الاعضاء والذين طالبوا بان تكون كل بنود اللائحة محل نقاش للجميع ولا بد من عرضها على الجمعية العمومية ومناقشتها قبل اقرارها للخروج من اتهامات المجاملة واللائحة التفصيل ومنح جميع عناصر اللعبة فرصة المشاركة في صنع مستقل الكرة الطائرة وعدم انفراد اشخاص معينين بقرارات مصيرية تحدد مستقبل نشاط رياضي بأكمله .