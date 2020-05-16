يعتلي الهداف التاريخي لمنتخب بولندا “روبرت ليفاندوفسكي” جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني حتى مايو 2020، موعد استئناف الموسم الكروي بعد اتخاذ الأندية لإجراءات وقائية صارمة ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي أوقف النشاط لمدة شهرين.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي ما مجموعه 25 هدفًا على مدار الأشهر الماضية، من بينهم 3 ركلات جزاء فقط، ويلاحقه الهداف الألماني المطلوب في ريال مدريد وليفربول في الميركاتو الصيفي هذا العام “تيمو فيرنر” الذي يصل سعره في السوق حاليًا لأكثر من 65 مليون يورو.

وأحرز تيمو فيرنر 21 هدفًا لفريق لايبزج المملوك لشركة مشروب الطاقة الشهير ريد بول، ومن بين تلك الأهداف 3 ركلات جزاء.

ويبدو الصراع على لقب هداف الدوري الألماني سوف ينحصر ما بين روبرت ليفاندوفسكي وتيمو فيرنر خلال ما تبقى من مباريات هذا الموسم خلف الأبواب المغلقة، حيث اشترطت الحكومة عودة النشاط دون حضور جمهور في وقت سابق الشهر الماضي.

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هاتريك واحد فقط هذا الموسم، كان في الجولة الثانية من البوندسليجا على ملعب نادي شالكه، واستطاع تسجيل ثنائيات أمام أندية “هيرتا برلين وكولن وبوروسيا دورتموند وفيردر بريمن وهوفنهايم وبادربورن”.

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أما فيرنر فقد نجح تسجيل هاتريك في مناسبتين، الأولى على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثالثة، والثانية في الجولة العاشرة أمام ماينز على ملعب لايبزج.

سانشو الأكثر تأثيرًا

يُصنف الجناح الدولي الإنجليزي “جادون سانشو” كأفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم من حيث التأثير، حيث تسبب في 29 هدفًا لفريق بوروسيا دورتموند في 23 مباراة لعب منهم مباراتين كبديل.

وصنع جادون سانشو – المطلوب بمبلغ 80 مليون إسترليني في مانشستر يونايتد هذا الصيف – 15 هدفًا لبوروسيا دورتموند في الدوري. كأفضل ثاني صانع ألعاب بالبوندسليجا خلف توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الذي يتصدر القائمة بـ 16 تمريرة حاسمة.

كما يحتل لاعب منتخب إنجلترا المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 14 هدفًا.

والتالي آخر تحديث لـ جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني مايو 2020: