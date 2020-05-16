ليفربول يستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد مدافع ريال سوسيداد

هذا وفقًا لتقرير نشر في موقع ليفربول إيكو ، الذي أوضح أن الريدز حريصون على تعزيز خياراتهم الدفاعية هذا العام، وأصبح اللاعب الدولي الإسباني هدفًا واضحًا للمدرب “يورجن كلوب”.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى لا ريال في عام 2017 في صفقة بقيمة 6 ملايين يورو من ريال مدريد، وفي حين أن هناك شرطًا لرحيله، لا يُقال أن نادي الباسك يتعرض لضغوط مالية للبيع، وسيحاول الحفاظ عليه.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، استندت صحيفة “ماركا” إلى تقارير من ليفربول إيكو تفيد بأن “لياندرو كابريرا” من إسبانيول و “زوفدال” من ريال بيتيس كانوا أيضًا على قائمة طلبات بطل أوروبا.
في الصيف الماضي، أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أنه من بين الأندية التي تراقب انتقال لورينتي كان فريق ليستر سيتي، الذي بالفعل توصل لاتفاق مع ممثلي اللاعب الذي نشأ في أكاديمية ريال مدريد.
كان يورينتي يتمتع سابقًا بفترات إعارة في الدوري الإسباني في رايو فاليكانو وملقة قبل انتقاله إلى ريال سوسيداد، بينما فاز بخمس مباريات دولية مع المنتخب الإسباني.
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