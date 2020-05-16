مليار مشاهد يستعدون لمتابعة مباريات الدوري الألماني

توقع خبراء صحيفة بيلد الألمانية أن عدد مشاهدات مباريات الدوري الألماني هذا الأسبوع ستصل إلى مليار مشاهدة، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس مسابقة البوندسليجا في ستينيات القرن الماضي.

ويُستأنف الدوري الألماني يوم غد السبت بست مباريات لعل أبرزهم بين دورتموند وشالكه في ديربي النهر أو (ديربي الرور)، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس الأولى بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

وتوقفت منافسات الدوري الألماني أسوة بجميع دوريات العالم منذ يوم 12-3-2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19”، لكنه بات أول دوري يقرر العودة بعد توقف دام لأكثر من شهرين دون حضور جمهور، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على نسبة متابعة مباريات الجولة الـ 26 التي ستشهد مواجهة بايرن ميونخ لفريق يونيون برلين مساء يوم الأحد.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية “من المنتظر تجاوز مشاهدات الدوري الألماني لـ (المليار مشاهدة) عبر شاشات التلفاز، والفضل لتوقف كافة الدوريات الكبرى في أوروبا”.

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واستشهدت الصحيفة بتصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ (كارل هاينز رومينيجه) قال فيه “إن مشاهدات البوندسليجا ستكون قياسية على غير العادة قبل جائحة كورونا، وستكون هذه فرصة لاكتساب الأندية واللاعبين شهرة أوسع وأكبر”.

وأوضح “سنعيش لحظة تاريخية فيما يخص نسبة المشاهدات، قد نكسر الرقم القياسي لعدد مشاهدات نهائي كأس العالم 2018 بين كرواتيا وفرنسا والذي بلغ 1.12 مليار مشاهدة عبر التلفاز”.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، ويحتل لايبزج المركز الثالث برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ.

ولم تستطع دوريات أخرى مثل البلجيكي والهولندي والفرنسي اتخاذ نفس قرار الدوري الألماني، وقرروا إلغاء الموسم، حيث أعلن الاتحاد البلجيكي تتويج كلوب بروج بلقب المسابقة، وسار الاتحاد الفرنسي على خطاه بإعلان تتويج باريس سان جيرمان، بينما حجب الاتحاد الهولندي اللقب بسبب تساوي ثنائي قمة الجدول “أياكس أمستردام وألكمار” بنفس عدد النقاط.