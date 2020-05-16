جماهير ريال مدريد تغضب من لوثار ماتيوس بعد نصيحته لهالاند

انتقل الهدّاف الفذ “إيرلينج هالاند” إلى بوروسيا دورتموند فقط في يناير الماضي، ولم يكن لديه الوقت سوى لبضعة أشهر من المباريات قبل إيقاف كرة القدم مؤقتًا، بسبب تفشي فيروس “كورونا“، لكن نجمه يستمر في الارتفاع بسرعة لدرجة أنه يرتبط بالفعل بالانتقال إلى ريال مدريد.

ليس الأمر مفاجئًا، نظرًا لأن اللوس بلانكوس لا يزالون يبحثون عن خليفة للمهاجم الفرنسي “كريم بنزيمة” على المدى الطويل، وبالنظر إلى ملفه الشخصي، فهو يعتبر أكثر اللاعبين الشباب فتكًا في أوروبا.

لكن لا يوافق الجميع على أنه يجب أن يرحل من الدوري الألماني بعد 6 أشهر فقط من وصوله، وحذر أسطورة الكرة الألمانية “لوثار ماتيوس” ، من أن التحرك قبل أن يصبح جاهزًا قد يمثل خطرًا عليه، خاصة إذا كان النادي المختار هو ريال مدريد.

وصرح ماتيوس لوسائل الإعلام “إنه لاعب يناسب بشكل جيد للغاية فريق ريال مدريد، لكنه الآن يحتاج للعب لأنه شاب صغير للغاية وهو يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، ربما لن يلعب المباريات المهمة لأنه سيكون لديه منافسة مع بنزيمة”.

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ثم أضاف “لدينا نقطة مهمة هنا، وهي أن بنزيمة لم ينته بعد، ويمكن لمدريد أن تأكل اللاعبين الصغار على قيد الحياة، فقط اسأل لوكا يوفيتش”.

وواصل حديثه “بالنسبة لي هالاند في المستوى التالي حقًا، ويجب أن يكون قادرًا على تحمل الضغط، من المؤكد أن الأمر سيستغرق موسمًا من الاستقرار، لكن بنزيمة سيكون في الرابعة والثلاثين في غمضة عين، ولا يمكنه الاستمرار إلى الأبد”.