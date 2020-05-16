خبر “مُلهم” لجماهير برشلونة .. الإنتر يحسم صفقة مُعوض “لاوتارو مارتينيز”

بدأت إدارة نادي إنتر الإيطالي العمل على تنفيذ خطة الطوارئ لاستبدال المهاجم “لاوتارو مارتينيز“، تحسبًا لاستمرار في الضغط من أجل خطوته التاريخية بالانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.

واعتبر عملاق ميلانو نجم أوساسونا “لويس إيزيكيل شيمي أفيلا” بديلاً محتملاً لمواطنه الأرجنتيني، وفقًا لتقارير الصحف الإسبانية.

لعب أفيلا دور البطولة في موسمين في الدوري الإسباني، أولاً لفريق هويسكا الموسم الماضي، على الرغم من أنه لم يتمكن من منع هبوطهم، قبل الارتباط بأوساسونا حديثًا هذه المرة، وواصل تألقه خلال الموسم الحالي.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على تأهل هويسكا في 2018 وسجل 10 أهداف في الدوري الإسباني الموسم الماضي، في 20 مباراة فقط، لكنه انضم إلى أوساسونا بشكل دائم من النادي الأصلي سان لورينزو في الأرجنتين.

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وتم تقييم هذه الخطوة مقابل 2.7 مليون يورو، واستمر في تألقه ، حيث سجل 11 هدفًا في 18 هدفًا فقط لأوساسونا، مما جعله يرتبط بالانتقال إلى برشلونة قبل تفشي فيروس “كورونا“، وكانت المفاضلة بينه وبين “مارتن بريثوايت”.

وتعطل تقدم المهاجم المتألق بسبب إصابة في الرباط الصليبي في الركبة في يناير، بالرغم من أنه يأمل أن يكون لائقًا عندما تعود كرة القدم الإسبانية إلى العمل، وربما ينتقل إلى الإنتر قبل أن يلعب مباراة أخرى لأوساسونا.

يذكر أن هناك تقارير في الصحف الإيطالية تتحدث عن توصل إدارة برشلونة، لاتفاق مع الإنتر لضم لاوتارو مارتينيز في صفقات الصيف، مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين سيتم نقلهما إلى الجوزيبي مياتزا.