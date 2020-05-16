الأهلي يرد على شائعات التعاقد مع نجم الإسماعيلي “باهر المحمدي” في الميركاتو الصيفي

رد مسؤولو النادي الأهلي على الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، حول حصوله على توقيع المدافع الدولي المصري ونجم نادي الإسماعيلي “باهر المحمدي” فور فتح الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت إنهاء النادي الأحمر لصفقة انتقال باهر المحمدي من الإسماعيلي مقابل حصول النادي الساحلي على 60 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال حسين السيد إلى الدراويش عقب انتهاء إعارته الحالية مع نادي الصفاقسي التونسي.

وحرص أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي على الرد من خلال تغريدة نشرها المحلل الرياضي تامر بدوي، والذي أشاد من خلالها بصفقة انضمام المحمد للفريق الاحمر، إلا أنه أكد قائلاً “مسؤولو حامل لقب الدوري المصري قالوا إن كل ما تردد غير صحيح عن انتقال باهر المحدي”.

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ويسعى مسؤولو الأهلي للتعاقد مع مُدافع جديد يُجيد على الرواق الأيمن، لتعويض رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز بعدما رفض تجديد تعاقده مع الأهلي نظير 12 مليون جنيه.

في نفس السياق، نفت إدارة النادي الإسماعيلي ما أثير عن توقيع باهر المحمدي للأهلي، مشددًا على أنه لا توجد مفاوضات من الأساس مع أي ناد محلي أو خارجي لشراء عقد اللاعب منذ توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.

ويجيد المحمدي اللعب في مركزي الظهير الأيمن، وقلب الدفاع، ونجح في خطف الأضواء من خلال مستواه المتميز مع الإسماعيلي والذي رشحه للانضمام لصفوف المنتخب المصري الأول خلال فترة المدير الفني المكسيكي المقال “خافيير أجيري” ومن ثم بعد تولي حسام البدري مسؤولية المنتخب.