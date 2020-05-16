الأهلي يستفز الزمالك: سنحتفل بعد 6 أيام

تعمد الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، استفزاز غريمه التقليدي “الزمالك”، بالتحدث عن الاحتفال بذكرى التتويج بلقب القرن الأفريقي بعد 6 أيام من الآن.

وجاءت هذه التغريدة المثيرة بعدما كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك “هاني زادة” عن استعداد الإدارة لتحريك شكوى رسمية ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية نادي القرن الأفريقي.

ويرى الزمالك أنه الأحق بلقب القرن في أفريقيا بفضل ما حققه الفريق من نتائج في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال فترة التسعينيات.

وقال حساب الأهلي “6 أيام تفصلنا عن الاحتفال بجائزة نادي القرن”، ومن المعروف أن عشاق الزمالك لا يحبون هذا الرقم، حيث يذكرهم بفضيحة مباراة الـ 6/1 عام 2002.

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من جانبها، تستعد إدارة الزمالك لارسال وفد مكون من الثلاثي “أحمد مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم وإسماعيل يوسف” إلى مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة للحصول علي اللوائح الخاصة بمعايير اختيار نادي القرن.

وقال نجم الأهلي السابق عبد المنعم مصطفى “شطة” والذي كان رئيسًا للجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن مصير شكوى الزمالك النسيان، ولن تحمل أي جديد في ملف نادي القرن الحقيقي.

مضيفًا “الفيفا سيرد على الزمالك بضرورة العودة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمعرفة الأسباب التي تم الاعتماد عليها لمنح الأهلي لقب القرن، وسبق لرئيس نادي الزمالك كمال درويش مخاطبة الكاف لحسم الجدل في هذا الملف ولم يجد أي جديد لأن المعايير التي تم الإعلان بها وقتها كانت معروفة للجميع”.

وختم “بدأت العمل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خلال عام 2003 أي قبل منح الأهلي اللقب، لهذا لا صحة للأقاويل التي تتردد عن مساعدتي للأهلي كي يحصل على هذا اللقب، والراحل (عبده صالح الوحش) كان هو من يشغل منصب المدير الفني للاتحاد الأفريقي آنذاك”.