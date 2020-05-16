رياضة | الأهلى يبلغ محمد شريف بعودته في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلى يبلغ محمد شريف بعودته في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ مسئولوا النادي الأهلي محمد شريف لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي برغبتهم في عودته في الموسم الجديد بعد نهاية إعارته لفريق إنبي.

عودة محمد شريف إلى الأهلي

وكان المدرب رنيه فايلر قد أبلغ إدارة القلعة الحمراء برغبته فى عودة محمد شريف، مهاجم الفريق، والمعار حاليا إلى صفوف فريق إنبى عقب انتهاء إعارته.

الجدير بالذكر أن أن الأهلى يمتلك أكثر من لاعب معار لأندية محلية وخارجية، أمثال "صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى ومحمد عبد المنعم ووليد وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار".

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إبراهيموفيتش يكشف عن وجهته المقبلة بعد ميلان

تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة عن وجهة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، التي ينوى الانتقال إليها خلال الموسم المقبل.

رحيل إبراهيموفيتش عن ميلان

وذكرت التقارير أن إبرا لن يفعل بند تجديد عقده مع ميلان حتى الموسم المقبل، وسيرحل إلى نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش سيغادر ميلان عقب نهاية الموسم الحالي للعودة إلى الدوري السويدي.

وأشارت إلى أن هاماربي الذي يعد إبرا أحد مالكيه سيكون وجهة السلطان الجديدة في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن إبرا شارك هذا الموسم في 10 مباريات مع ميلان، ونجح في إحراز 4 أهداف ومنح زملاءه تمريرات حاسمة.