رياضة | ميسي: أريد استكمال الليجا.. وهذا رأيي في صفقة لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي: أريد استكمال الليجا.. وهذا رأيي في صفقة لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن استكمال الموسم الجاري من بطولة الليجا الإسبانية وعن صفقة البارسا المرتقبة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

تصريحات ليونيل ميسي

وقال ميسي خلال حواره لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نعلم أن كل شيء سيكون غريبًا، غياب الجماهير أمر عشته ذات مرة وبدا غريبًا للغاية بالنسبة لي".

وأضاف "أيضًا فكرة التجمع في مكان واحد والانفصال عن عائلاتنا أمر لا نرغب فيه، لكننا سنرى كيف تسير الأمور في النهاية".

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وتابع "خطر العدوى في كل مكان، حين تغادر المنزل يكون الخطر موجودًا بالفعل، لذلك أعتقد لا يجب التفكير فيه كثيرًا، إذا أردنا إيقاف انتشاره يجب علينا عدم الذهاب لأي مكان".

وأردف "من الضروري الامتثال للبروتوكولات واتخاذ أقصى قدر من التدابير الوقائية، العودة للتدريبات الخطوة الأولى، لكن لا ينبغي أن نثق في أنفسنا، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومن المفترض أن نعود لخوض المباريات لكن بدون جماهير".

وعن الميركاتو الصيفي، أجاب ميسي "هناك بعض الأشخاص المسؤولين ويجب أن يكونوا هم الذين يختارون الأفضل للفريق، من الواضح أنه في هذا الوضع الحالي سيكون كل شيء نادرًا في السوق".

وأتم "يجب أن نتخذ قرارات جيدة وصحيحة لتحسين المجموعة التي لدينا بالفعل".

