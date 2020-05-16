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رياضة | الأهلي يعلق على إمكانية إلغاء الدوري

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كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلق على إمكانية إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، على إمكانية إلغاء بطولة ، هذا الموسم بسبب انتشار فيروس .

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"مسألة إلغاء الدوري يعني إلغاء الصناعة نفسها وانهيارها، تقريبًا 3.5 مليون أسرة دخلها متوقف على كرة القدم، حياة وصناعة وليست منافسة ثنائية بين الأهلي والزمالك".

وتابع ."الأهلي يمكنه أن يظل صامدًا دون أي مشاكل مادية حتى أول يوليو بعد ذلك سنكون في أزمة".

وأشار :"الأهلي يعطي مرتبات شهريًا بحوالي 30 مليون جنيه يعني في السنة 360 مليون جنيه".

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