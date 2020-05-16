رياضة | العامري فاروق: من الصعب التفكير في إنشاء ملعب الأهلي حاليًا وأنفقنا 230 مليون على الإنشاءات الجديدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر العامري فاروق: من الصعب التفكير في إنشاء ملعب الأهلي حاليًا وأنفقنا 230 مليون على الإنشاءات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قامت بدور رائد في جميع الانشاءات والتعديلات في النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"النسر الذي يمثل شعار الأهلي في مدينة نصر يصل وزنه إلى 6 طن، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قامت بدو رائع في كل الإنشاءات والتعديلات بالنادي.".

وتابع :"كنا حريصين على الحفاظ هوية النادي الأهلي دائما في كل شئ مثل نسر النادي الأهلي في فرع مدينة نصر الذي أخذ جهد كبير وحرصنا على أو يكون لونه ذهبي بعد اقتراح بوجود اللون الفضي لإن النادي الأهلي دائما يلعب على الذهب يلعب على إنه رقم 1 فقط".

وزاد :"نعمل من أجل الحصول على تراخيص إعلانات لزيادة موارد النادي".

وأشار :"المجلس أنفق 230 مليون على الإنشاءات الجديدة".

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وأردف :"نسعى لإنجاز مرحلة جديدة في فرع زايد على مساحة 30 فدان".

وزاد :"ميزانية الأهلي في السنة الأخيرة وصلت إلى 2.3 مليار جنيه".

وواصل :"الأهلي مطالب بالبناء على 50% على أرض زايد حتى لا تسحب منه جزء من الأرض".

وأضاف :"كان لدينا تصور أن هناك استاد سيتم عمله بالتعاون مع مستثمرين أجانب، وتم عمل ملف كبير جدًا ومشترك مع الدولة، ولكن تم التباطئ في بعض الملفات".

وأتم حديثه: "من الصعب التفكير في إنشاء ملعب الأهلي الخاص في التوقيت الحالي، بسبب تعطيل الأمر من هيئة المجتمعات العمرانية الذين يقيدونا بارتفاع معين".