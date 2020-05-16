رياضة | نجم باريس سان جيرمان مرشح للانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان مرشح للانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم باريس سان جيرمان مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن هناك بعض الوسطاء عرضوا جوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان على عدد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد.

وذكر الموقع الإسباني أن دراكسلر انضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 40 مليون يورو لكن مشاركته أساسيًا تراجعت كثيرًا في الموسم الحالي ولا يبدو أنه سيجدد عقده مع النادي الباريسي الذي ينتهي في صيف 2021.

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وأشار الموقع الإسباني إلى أنه أثناء تواجد دراكسلر في الدوري الألماني كان مهتمًا بريال مدريد إلا أن الأمر انتهى به للوجود في باريس سان جيرمان لكنه ما يزال صغيرًا، حيث يبلغ من العمر 26 عامًا كما أن سعره مناسب لريال مدريد، حيث سيتكلف سعره من 20 إلى 25 مليون يورو.

وأكد الموقع الإسباني إن المركز المفضل لدراكسلر هو مركز خط الوسط المهاجم وهذا غير موجود حاليًا في خطة ريال مدريد الذي يلعب بطريقة 4-3-3.

وأوضح الموقع الإسباني أنه إذا تم تصنيف دراكسلر كجناح أيسر فإنه سيجد منافسة شرسة مع إيدين هازارد وفينيسيوس جونيور للمشاركة أساسيًا.