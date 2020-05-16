رياضة | العامري فاروق: شعار الأهلي الصمت والالتزام

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر العامري فاروق: شعار الأهلي الصمت والالتزام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر ثوابته وقيمه الالتزام والهدوء والصمت".
Advertisements
وأضاف :"لا نرد كثيرًا حتى لا ننجرف وراء ما يقال ونجعل الطرف الآخر يأخذنا لهذا الملف لنرد عليه، نحن أكبر من ذلك".
وتابع :"الصمت والالتزام شعار الأهلي والذي هو أكبر من الدخول في مهاترات مع أي طرف آخر".
وواصل :"نحن نقدر الثانية التي نتحدث فيها لا نضيع وقت ولذلك نحن الأهلي".
وأشار :"المنظومة الإعلامية بالأهلي كفيلة بالرد على أي أمور أو تجاوزات في حق النادي".
وأكمل حديثه :"في حديثي مع محمود الخطيب رئيس النادي حول الهجوم علينا وإمكانية إننا نقوم بالرد، دائمًا يقول لي نحن أكبر من ذلك، وردنا هو عملنا ولا نجعل أحد يجعلنا ننجرف نحوه".