رياضة | العامري فاروق: شعار الأهلي الصمت والالتزام

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر العامري فاروق: شعار الأهلي الصمت والالتزام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي الأحمر ثوابته وقيمه الالتزام والهدوء والصمت".

وأضاف :"لا نرد كثيرًا حتى لا ننجرف وراء ما يقال ونجعل الطرف الآخر يأخذنا لهذا الملف لنرد عليه، نحن أكبر من ذلك".

وتابع :"الصمت والالتزام شعار الأهلي والذي هو أكبر من الدخول في مهاترات مع أي طرف آخر".

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وواصل :"نحن نقدر الثانية التي نتحدث فيها لا نضيع وقت ولذلك نحن الأهلي".

وأشار :"المنظومة الإعلامية بالأهلي كفيلة بالرد على أي أمور أو تجاوزات في حق النادي".

وأكمل حديثه :"في حديثي مع محمود الخطيب رئيس النادي حول الهجوم علينا وإمكانية إننا نقوم بالرد، دائمًا يقول لي نحن أكبر من ذلك، وردنا هو عملنا ولا نجعل أحد يجعلنا ننجرف نحوه".