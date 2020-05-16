رياضة | مواعيد مباريات الجولة الـ26 من الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الـ26 من الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود غدًا السبت عجلة الدوري الألماني لكرة القدم للدوران مرة أخري، بعد توقفها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وتشهد منافسات الجولة السادسة والعشرين من البوندزليجا مباريات قوية ومثيرة تأتي على رأسها مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه.

وأقرت الرابطة انطلاق البطولة المتوقفة منذ الجولة 25، لتبدأ بمباريات الجولة 26 يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو من دون جماهير، مع الإلتزام بالبروتوكول الطبي الموضوع من قبل وزارة الصحة الألمانية.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

وستقام مباريات الجولة 26 على ثلاث أيام هي السبت 16 مايو والأحد 17 مايو والإثنين 18 مايو وفق الجدول التالي، مع اعتبار أن المباريات ستقام على الأندية المذكورة أولاً.

مباريات السبت 17 مايو

1- بوروسيا دورتموند – شالكة

2- لايبزج – فرايبورج.

3- هوفنهايم – هيرتا برلين.

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4- فورتونا دوسلدورف – بادربورن.

5- أوجسبورج – فولفسبورج.

6- إينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادباخ.

مباريات الأحد 17 مايو.

1- كولن – ماينز.

2- يونيون برلين – بايرن ميونخ.

مباراة الإثنين 18 مايو

فيردر بريمن – باير ليفركوزن.