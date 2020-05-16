رياضة | فايلر مصمم على طرد نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر مصمم على طرد نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته لإدارة القلعة الحمراء بعدم الإبقاء على صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر.

ورفض فايلر محاولات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح باعطاء أي فرصة لصالح جمعة، متمسكًا برغبته في رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي كلف وكلاء لاعبين بتسويق جمع خلال الفترة القادمة خارجيًا، ليرحل عن صفوف الفريق ولذلك يبحث الوكلاء عن عرض مناسب.

وقام بعض وكلاء اللاعبين بإبلاغ مسؤولي الأهلي صعوبة بيع صالح جمعة بمبلغ مالي مرتفع لانخفاض قيمته التسويقية، في ظل عدم مشاركته في المباريات منذ فترة طويلة، إلى جانب تصدير بعض المشكلات المتعلقة باللاعب، خاصة تلك المرتبطة بعدم انتظامه فى التدريبات.