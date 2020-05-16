رياضة | بسبب كورونا.. التصويت على إلغاء الدوري الإنجليزي للدرجة الرابعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. التصويت على إلغاء الدوري الإنجليزي للدرجة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالدرجة الرابعة في طريقه للإلغاء بشكل نهائي، بعدما صوت 24 ناديًا على إنهاء الموسم الكروي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وكانت منافسات كرة القدم في بريطانيا، توقفت منذ 13 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وأشارت الحكومة البريطانية إلى إمكانية عودة الكرة في شهر يونيو المقبل، بدون حضور جماهيري ومع إجراء الفحوصات الطبية الصارمة.

وذكرت أندية الدرجة الرابعة، أن تكاليف إقامة المباريات بدون جماهير، وعدم القدرة على إجراء اختبارات فيروس كورونا، تعني أن الاستمرار والمضي قدما سيكون أمرا غير عملي.

كما أعربت الأندية عن رغبتها في إلغاء الهبوط للدوري الوطني (هواة)، لكن المناقشات حول كيفية تحديد الترتيب النهائي ستستمر.

وذكرت رابطة الكرة الإنجليزية في بيان لها : "أشارت أندية الدرجة الثانية بالإجماع على تفضيلها السفر من أجل إنقاذ الموسم الحالي".

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وتابع البيان : "لم يتم تقديم أي التزامات في هذا الشأن، حيث سينظر المجلس في الخيار المفضل بالنسبة للأندية في اجتماعهم التالي".

ومن المفترض أن يتم التصديق على نتيجة التصويت من قبل رابطة الكرة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي.

وفي حال تقرر إنهاء الموسم الجاري، فإنه سيتم اقتراح تحديد الترتيب النهائي للدوري من خلال معدل النقاط لكل مباراة، فيما ستستمر منافسات مباريات التصفيات لتحديد الفرق الصاعدة.

كما قامت أندية الدرجة الثالثة بالتصويت، لكن رابطة كرة القدم الإنجليزية أكدت وجود وجهات نظر متنوعة ومناقشات أخرى الأسبوع المقبل.

وأضافت الرابطة ، أن بطولة الدرجة الثانية ليست في خطر النهاية المبكرة، وعبرت عن رغبتها في إنهاء الموسم تماشيا مع الدوري الإنجليزي الممتاز.