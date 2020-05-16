رياضة | عاجل - شوبير يكشف القرار النهائي في مصير الدوري المصري هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - شوبير يكشف القرار النهائي في مصير الدوري المصري هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مصير الدوري المصري في ظل توقف المسابقة منذ شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"مفيش كورة .. في كورونا .. خلال أيام سيُعلن رسميا إلغاء جميع البطولات المحلية دوري وكاس".

وأضاف قائد الأهلي السابق :"هذا ما تم الإستقرار عليه خلال اجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد اليوم".

وتابع نجم الفراعنة السابق :"هذا الموسم سيتم إلغائه ولن يتم استكماله، الموسم انتهى في ظل الوضع الحالي".

