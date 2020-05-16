رياضة | حقيقة اهتمام الأهلي بضم حارس طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة اهتمام الأهلي بضم حارس طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وجود مفاوضات من الأهلي من أجل الحصول على خدمات محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير الصحفية أن مفاوضات الأهلي مع بسام كانت في الانتقالات الشتوية الماضية ولكنها توقفت ولم يجدد الأهلي اهتمامه باللاعب حتى هذه اللحظة.

وأكدت التقارير الصحفية أنه كان هناك جس نبض من جانب بعض الوكلاء لبحث إمكانية انتقال الحارس إلى الأهلي ولكن لم يرسل الأهلي عرضا للتفاوض بشأن الحصول على خدماته.

ولا يمانع مسؤولي طلائع الجيش في انتقال بسام لصفوف المارد الأحمر بشرط وصول عرض يليق بالحارس وإمكاناته.