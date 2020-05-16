رياضة | الدوري السويدي يعود للحياة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدوري السويدي يعود للحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال لاعبو كرة القدم في السويد والجماهير، ينتظرون تحديد موعد استئناف المسابقات التي توقفت بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، حيث لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً بذلك فى اجتماعه اليوم الجمعة.

والتقى الاتحاد السويدي لكرة القدم وأطراف معنية أخرى مع وكالة الصحة العامة لإجراء محادثات جديدة، وضم اللقاء رئيسي رابطة دوري الدرجة الأولى للرجال والسيدات، ورئيس الاتحاد السويدي للرياضات.

ولكن لم يتم الإعلان عن استئناف منافسات دوري كرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، كارل إريك نيلسون، في بيان: "بالطبع، كنا نأمل الحصول على رسالة إيجابية، لكن يتعين علينا أن ننتظر ونرى".

وأضاف: "نواصل جهودنا لبدء الدوري السويدي للمحترفين للسيدات وللرجال في يونيو (حزيران) بطريقة آمنة ومطمئنة".

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وجمعت روابط الدوري السويدي مبادئ توجيهية للمباريات والتدريبات مشابهة للإجراءات المشابهة في جارتها النرويج، التي ستستأنف نشاط الكرة 16 يونيو (حزيران).

وأعربت رابطة الدوري السويدي (ألسفينسكان) عن أملها أن تبدأ المباريات يوم 14 يونيو (حزيران).

وقال اندريس تيجنيل، عالم الأوبئة مع وكالة الصحة العامة السويدية، في مؤتمر صحافي لاحق أن الوكالة ستكشف عن معلومات إضافية مطلع يونيو (حزيران).

وسمحت السويد بتدريبات الكرة، وليس المباريات، تحت قيود فيروس كورونا، وحتى اليوم الجمعة سجلت البلاد 3646 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وتدرب مهاجم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفتيش، الذي عاد لإيطاليا هذا الاسبوع، عدة مرات مع فريق هاماربي.