الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واندرسون

قال لاعب اتحاد كلباء، البرازيلي واندرسون، لصحيفة «كوارتوبودور»، البرازيلية، إنه يأمل الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يتأقلم بشكل سريع مع الأجواء في دوري الخليج العربي، بعد رحيله عن بوهانغ الكوري الجنوبي.

تعاقدات

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يعكف مسؤول بارز، في أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي، على إعداد ملف التعاقدات المقترحة للنادي، ووَضْع تصور كامل لها بالتنسيق مع الجهاز الفني، تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة شركة الكرة للموافقة عليه، علماً بأن النادي رصد أسماء اللاعبين الذين تم ترشيحهم.

مفاوضات

أكدت إدارة نادي عجمان أنها لا تنوي التفاوض مع لاعبين جدد في الوقت الراهن، قبل تحديد الموقف بشكل رسمي من استئناف الدوري. يأتي هذا التأكيد من قبل الإدارة، بسبب العروض التي تلقاها من وكلاء لاعبين، عرضوا العديد من الأسماء، للاعبين مواطنين وأجانب.

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