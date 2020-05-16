اخبار الرياضه

الامارات | نيغريدو يفكر في الانضمام إلى ألميريا الإسباني

0 نشر
أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نيغريدو يفكر في الانضمام إلى ألميريا الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم الإسباني ألفارو نيغريدو، الذي رحل عن نادي النصر أخيراً، أنه يفكر في الانضمام إلى ألميريا الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وقال لصحيفة «أس» الإسبانية: «إذا كانت هناك إمكانية لعودتي إلى فريقي السابق سيكون ذلك أمراً جيداً للطرفين».

Advertisements

يذكر أن نيغريدو بدأ مسيرته على مستوى مع ألميريا، إذ لعب في صفوفه في الفترة من 2007 إلى 2009، وأحرز 32 هدفاً في 70 مباراة.

ويلعب ألميريا حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إذ انتقلت ملكيته إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وحظوظ الفريق كبيرة في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نيغريدو يفكر في الانضمام إلى ألميريا الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا