الامارات | اتحاد كلباء يجدّد عقد المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يجدّد عقد المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتحاد كلباء أمس من خلال حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تجديد عقد مدربه الأوروغوياني خورخي دا سيلفا. وقال النادي إن التجديد، جاء في إطار سعي إدارة شركة كرة القدم لدعم استقرار الفريق، سواء في الموسم الحالي المتوقف منذ مارس، أو للموسم المقبل.

وشدد النادي على أن هذا سيمنح الفرصة كاملة للمدرب، من أجل خلق فريق متجانس.

يذكر أنه سبق واجتمع المدير الفني مع اللجنة الفنية المشرفة على الفريق الأول، وقدم شرحاً مفصلاً عن كل الامور المتعلقة بالموسم الحالي، واحتياجات الفريق في الموسم المقبل.

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يذكر أن اتحاد الكرة والرابطة قررا مبدئياً استئناف الموسم في أغسطس المقبل، حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بانتظار أن تتضح أكثر الصورة المرتبطة بفيروس كورونا.

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