الامارات | تشيفيرين: قرار إنهاء الدوري الفرنسي كان «سابقاً لأوانه»

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شكرا لقرائتكم خبر عن تشيفيرين: قرار إنهاء الدوري الفرنسي كان «سابقاً لأوانه» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن قرار رابطة الدوري الفرنسي إنهاء الموسم الكروي في أواخر أبريل الماضي، على خلفية قرار الحكومة كان «سابقاً لأوانه».
وأعلنت الرابطة في 30 من الشهر الفائت التوقف النهائي للموسم وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب، بعد نحو 48 ساعة من إعلان السلطات السياسية تجميد النشاط الرياضي، وإن من دون جمهور، حتى سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال تشيفيرين: «بالنسبة لي، القرار كان سابقاً لأوانه.. هذا ليس مثالياً، لأنه يمكن للأمور أن تتحسن ويمكن للجميع اللعب مجدداً، باستثناء بعض البطولات».
وأضاف: «لدينا ناديان فرنسيان ينافسان في دوري الأبطال (سان جيرمان وليون)، وفي هذه الحالة لن يلعبا حتى أغسطس».
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