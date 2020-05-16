الامارات | 150 مشاركاً في بطولة «البومسي» للتايكواندو عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مشاركاً في بطولة «البومسي» للتايكواندو عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو خلال اجتماعه الدوري الذي أقيم عن بعد، برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي، وبحضور أعضاء المجلس والادارة وممثلي اللجان العاملة، إقامة بطولة الامارات للبومسي عن بُعد، ولكل الأعمار، والتي انطلقت أول من أمس، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الاندية والمراكز التخصصية في الدولة، وتستمر خمسة أيام، وتعتبر الأولى من نوعها للتايكواندو منذ توقف الأنشطة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا وتوقف النشاط، بجانب برامج التدريب عن بعد، والبطولات التي يتم تنظيمها بالاسلوب ذاته، واتخاذ توصيات بهذا الشأن.

وقال الزيودي، في تصريح صحافي، إن الهدف من اقامة البطولة عن بُعد هو منح المدربين فرصة للوقوف على مستويات اللاعبين واللاعبات خلال الفترة الماضية، وتشجيعهم على المواظبة على التدريبات للحفاظ على المهارات الفنية واللياقة البدنية.

Advertisements

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز فارس جابر من نادي الشارقة للالعاب الفردية في فئة الأشبال (حزام البوم)، تلاه اليكسندر باول من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، ثم زايد سهيل من فريق رايز ثالثاً.

وفي فئة الأشبال للحزام الأخضر، فاز لاعب الشارقة للالعاب الفردية أسامة محمود لطفي بالمركز الأول، ثم علي جاسم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحل ثالثاً محب الله حمداني من فريق غولدن سبورت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news