الامارات | 56 % من الألمان يعارضون استئناف دوري كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن 56 % من الألمان يعارضون استئناف دوري كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر استطلاع للرأي، نشرته قناة «إيه آر دي» الألمانية، أمس، أن 56% من السكان يعارضون استئناف الدوري المحلي لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد. وستصبح البوندسليغا اليوم، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا والعالم تستأنف نشاطها في ظل جائحة «كوفيد-19»، التي أدت إلى تعليق شبه كامل لمختلف الأحداث الرياضية منذ مارس الماضي.

وبحسب الاستفتاء، أبدى 56% من الألمان معارضتهم استئناف المباريات، رغم إقامتها خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، ووفق بروتوكول صحي صارم وضعته رابطة الدوري مع السلطات الصحية، بينما وافق 31% من المستطلعين على ذلك.

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