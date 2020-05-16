الامارات | إلغاء الدوري المصري.. أشرف صبحي اتفق مع وزيرة الصحة

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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدوري المصري.. أشرف صبحي اتفق مع وزيرة الصحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير مقدم برنامج "ملعب اون" على قناة اون تايم المصرية أن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي اجتمع مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أمس واتفقا على انه من المستحيل عودة النشاط الرياضي وخاصة كرة القدم في الفترة المقبلة، وانه لن يكون هناك كرة قدم في ظل استمرار فيروس كورونا.
وأكد شوبير أنه خلال أيام ستلعن الجهات المسؤولة رسمياً إلغاء جميع البطولات المحلية بما فيها بطولتي الدوري والكأس.
وأضاف: "أنا من أشد المؤيدين لعودة النشاط الرياضي، لكن المسؤولون على دراية كاملة بأي قرار سيتم اتخاذه ونحن سنسانده، لكني بالفعل أرى أن استكمال المسابقة أمرًا صعباً".
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