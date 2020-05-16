شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الإعلان عن إلغاء الموسم الكروي الأحد.. قضي الأمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن إلغاء جميع البطولات المحلية لهذا الموسم سواء الدوري والكأس، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوبير» خلال برنامجه «ملعب أون تايم»، الجمعة: «الجميع يتساءل عن نتائج اجتماع اجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.. قضي الأمر.. في كورونا يبقى مفيش كورة.. أعتقد ده القرار إللي تم الاتفاق عليه، وإللي سيتم الإعلان عنه يوم الأحد».

وتابع: «اللجنة الطبية في اتحاد الكرة قالت إن الفرق ماترجعش تتمرن، ووزير الرياضة كان في لقاء معايا في الإذاعة قال إن خلال هذا الشهر سيتم الإعلان عن موقف البطولات المحلية».

وأكمل: «كنت أتمنى أن تستأنف البطولات، لكن خلاص مفيش كرة، فات الميعاد».