شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: «أبوتريكة» كان لاعب مهم.. ومفيش اتنين اختلفوا عليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد زيدان، نجم بوروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق، إن زميله في المنتخب الوطني محمد أبوتريكة، كان قوة مهمة جدًا لجيلهم.
وأضاف «زيدان» خلال تواجده ضيفا ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»: «لا يمكن أن أقول أنه كان أهم لاعب، لأنه اللعب الجماعي والروح الجماعية كان أهم ما يميز هذا الجيل».
ووصف «زيدان» صانع ألعاب الأهلي السابق «أبوتريكة» بأنه «لاعب هادئ جدًا وقليل الكلام وملتزم، والناس كلها بتحبه، ومبيسهرش، وكان محبوب من الجميع، بمعنى أصح مفيش اتنين اختلفوا عليه».
وتابع: «استغربت من عدم سؤال أبوتريكة عني عقب إجراء عملية خلال احترافي مع نادي بني ياس الإماراتي، رغم وجوده بالإمارات، ولكن ذلك لن يجعلني أخذ هذا الأمر بشكل شخصي، لأنه يمكن أن يكون لتريكة أسباب تمنعه من زيارتي أو السؤال عني».
وواصل زيدان حديثه عن تريكة قائلاُ: «الظروف التي يمر بها تريكة في الوقت الحالي تجعله غير قادر للرجوع لمصر، وأتمنى أن تتحسن ظروفه. لا أريد التدخل في حياته الشخصية».
وأشار «زيدان» إلى أنه لا يعرف شيء حول إمكانية انضمام محمد أبوتريكة للتيار الإسلامي، لكنه يعتقد أن أمر تواجده في «بي إن سبورتس» ليس له علاقة بالسياسة، بل بالعمل .
وقال «زيدان» إنه لن يوافق على العمل بقناة «بي إن سبورتس» في الوقت الحالي إذا عُرض الأمر عليه، قائلاً: «أنا اشتغلت في قناة بي إن سبورتس عندما كانت قناة الجزيرة الرياضية، وكذلك عندما تحولوا إلى بي أن سبورتس كنت متواجد لتحليل مباريات الدوري الألماني، لكن الآن أنا مبسوط في مصر حاليًا وشبعان».
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