شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يختار في 25 يونيو العرض الفائز بتنظيم مونديال السيدات 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعة، إنه سيختار العرض الفائز بتنظيم كأس العالم للسيدات 2023 خلال اجتماع لمجلس «فيفا» عبر الإنترنت في 25 يونيو .

وسيفاضل «فيفا» بين البرازيل وكولومبيا واليابان، بالإضافة إلى عرض مشترك من أستراليا ونيوزيلندا، في أشرس منافسة على الاستضافة في تاريخ البطولة الممتد منذ 29 عاماً، علما بأنه لم يسبق لأي دولة منها تنظيم البطولة.

وكان من المقرر أن يختار مجلس «فيفا» العرض الفائز خلال اجتماع في أديس أبابا في يونيو، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.

وقال «فيفا» إن تقريره النهائي الذي يتضمن تقييما للعروض الـ4 سيصدر في بداية يونيو، وانسحبت كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا من السباق في ديسمبر.

وسينافس 32 منتخبا لأول مرة في نسخة 2023 مقارنة بنسخة 2019 في فرنسا التي شارك فيها 24 فريقا.