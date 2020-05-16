شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يتمسك بـ جون انطوي في التشكيل الاساسي لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بالغانى جون أنطوى مهاجم الفريق متحفظًا على مقترح إدارة التعاقدات بالنادى بإمكانية الاستغناء عن خدمات "أنطوى" خاصة بعد تلقيه العديد من العروض الخالجية فى الفترة الحالية، لاسيما وأن اللاعب يعد من القوام الأساسى فى هجوم بيرامدز، والاستغناء عن خدماته سيكون متوقف على إمكانية التعاقد مع مهاجم كفء يستطيع قيادة هجوم الفريق السماوى فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تلقى أنطوى عرضًا مغريًا يليق باسم اللاعب وناديه.

ووضع الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب الفريق المعار إلى نانت الفرنسي، أول المرشحين فى قائمة الراحلين عن صفوف الفريق السماوى فى انتقالات نهاية الموسم المقبلة.

وأبدى الجهاز الفنى لبيراميدز عدم رغبته فى استعادة بينافينتى، بعد الأداء المتوسط الذى قدمه اللاعب مع فريقه الفرنسى الحالى، وذكرت بعض التقارير الفرنسية عدم رغبة نانت فى شراء اللاعب من بيراميدز بشكل رسمى، مما يعنى عودته لبيراميدز بنهاية الموسم الجارى مع انتهاء فترة إعارته.

وتأتى رغبة بيراميدز فى الاستغناء عن بينافينتى نظرً لقرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب فى صفوف كل فريق بالدورى المصرى، حيث أعلن مسئولى الجبلاية أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا قرار لمدة موسم واحد فقط، وسيتم إلغاؤه مع نهاية الموسم المقبل.

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فيما بدأ مسئولو نادى بيراميدز تحصين المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأول من العروض التى تلقاها مؤخرًا، وأبرزها من النادى الأهلى الذى قام بجس نبض اللاعب عن طريق وكيل أعماله دون الدخول فى مفاوضات رسمية مع الإدارة، وأكد المهدى سليمان، أن إدارة نادى بيراميدز تحدثوا معه وطالبوه بعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل حسم ملف تجديد تعاقده الذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك من أجل تحصين اللاعب وضمان استمراره.

وأضاف حارس بيراميدز، أنه أول لاعب انضم لصفوف بيراميدز وقت تأسيسه، وأن قيمة عقده لا يتخطى الـ 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات المقبلة ستشهد تغيرا فى قيمة العقد خاصة أنه أصبح الحارس رقم واحد حاليًا، ويرى المهدى سليمان أن شريف إكرامى حارس مرمى كبير وأى نادٍ يتشرف بالتواجد فى صفوفه وأى فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامى لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار فى صفوف الفريق السماوي.

وتابع، "إكرامى لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة فى الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملى داخل الملعب كما أننى أحافظ على نفسى بفضل الالتزام فى تدريباتى وفى نظامى الغذائي".

شدد حارس بيراميدز، على أنه يقدر على المشاركة الأساسية فى وجود أى حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وفى حالة انضمامى للأهلى سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلى والزمالك يضيفان لأى لاعب.