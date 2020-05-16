شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الزمالك رفض كل العروض لرحيل مصطفى فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال طارق يحيى خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي والذي يذاع على قناة نادي الزمالك: "تتمسك إدارة القلعة البيضاء بالحفاظ على خدمات مصطفى فتحي، خاصة أنه من العناصر المهمة بالفريق، وسيكون له دور مع الزمالك في الفترة المقبلة."
وتابع يحيي: "جدد نادي الزمالك رفضه التفريط في خدمات مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول بكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اهتمام العديد من أندية الدوري المصري بالحصول على خدماته."
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