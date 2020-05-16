شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ حسم ملف اللاعبين المعارين للاندية بالعودة أو التسويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك علي حسم ملف اللاعبين المعارين للاندية سواء بعودتهم او تسويقهم في الموسم المقبل، الي بعد عيد الفطر المبارك، حيث ينتظر الزمالك صدور قرار رسمي من اتحاد الكرة بشان مصير الدوري خلال أيام وهو ما يجعل إدارة النادي تحسم مصير المعارين بصفة نهائية عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وأصبحت عودة بعض اللاعبين أمر نهائي مثل احمد رفعت الذي اكد مرتضي منصور رئيس الزمالك عودته لصفوف الفريق، فيما سيكون هناك بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع اندية أخرى ولكن لم يتم حسم تلك الصفقات نهائيا.

Advertisements

كما سيحسم الزمالك مصير الأجانب رزاق سيسيه المعار الي الاتحاد السكندري والمغربي حميد احداد المعار للرجاء المغربي ومعروف يوسف المعار الي المقاولون العرب عقب إجازة عيد الفطر حيث تتجه النية لتفعيل عقد شراء حميد احداد في الرجاء المغربي وتسويق معروف يوسف وسيسيه في احدي الدوريات الخليجية.

من ناحية اخري بدأت اللجنة الرباعية المكلفة بإدارة ملف لقب نادي القرن بالزمالك ، في تجهيز الأوراق والمستندات التي سيتضمنها الملف الذي سيقدمه الزمالك للاتحاد الدولي " فيفا " والمحكمة الرياضية الدولية للحصول علي لقب نادي القرن في افريقيا الذي حصل عليه الأهلي في 2001 ، حيث سيتضمن الملف الذي تعده اللجنة برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، بالإضافة للمهندس هانى زادة وإسماعيل يوسف والنائب أحمد مرتضى منصور، كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقي، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، وسيتم الاستعانة بالخبراء القانونيين الأجانب، وخبراء فى لوائح الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى .